ВТБ запустил онлайн-сервис подбора и подачи заявки на кредит для бизнеса

Клиенты среднего и малого бизнеса получили возможность в режиме онлайн подобрать любой кредитный продукт по заданным параметрам и подать на него заявку в интернет-банке ВТБ Бизнес. Процесс состоит из трех простых шагов и занимает не более минуты.

Для формирования онлайн-заявки на кредит достаточно указать в интернет-банке желаемую сумму, выбрать срок и цель кредитования. Система автоматически подбирает и предлагает клиенту подходящие продукты из кредитной линейки банка для предпринимателей и юридических лиц. Ряд продуктов позволяет клиенту за несколько минут получить одобрение и завершить оформление кредита онлайн. В других случаях сформированная заявка поступает в работу сотрудникам банка. Если для принятия решения потребуются дополнительные документы, они запрашиваются у клиента в электронном виде через интернет-банк. Все этапы рассмотрения заявки также отображаются онлайн.

- Расширение возможностей дистанционных каналов обслуживания − приоритетное для нас направление в рамках стратегии развития банка. Предприниматели и юридические лица уже сейчас могут полностью онлайн оформить предодобренные и экспресс-кредиты на любые нужды бизнеса. Запуск нового сервиса распространяется на всю кредитную линейку и экономит время клиентов на подбор предложения и оформление заявки, − прокомментировала руководитель департамента анализа, координации и продуктового развития – старший вице-президент банка Юлия Копытова.