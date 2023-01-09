В Самарской области из-за сильных морозов могут отменить занятия в школах

10 января температура воздуха может опуститься до -40 градусов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В январе 2023 года в Самарскую область пришли настоящие зимние морозы. Уже несколько дней средняя температура воздуха держится на отметке -25…-28 градусов. Из-за этого многие родители задались вопросом: как будут организованы занятия в школах? Ответ на него дали в региональном министерстве образования. Власти напомнили о режиме посещения школ в морозы.

– Руководители школ могут отменить очные занятия в следующих случаях: для учащихся 1-4 классов – если температура упала ниже -25 градусов, для учащихся 1-8 классов – ниже -27 градусов, для учеников 1-11 классов – ниже -30 градусов, – рассказали в областном Минобре.

Отмечается, что решение об организации мероприятий принимает руководство школ. О нем родителей оповещают заранее. В случае отмены очных занятий они проводятся в дистанционном режиме. При этом дети, которые все-таки пришли в школу в день отмены уроков, получат питание и посетят занятия.

Ранее синоптики сообщили, что 10 января 2023 года температура воздуха в Самарской области может упасть до -40 градусов.

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