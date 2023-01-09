Проект «Голоса старой Самары» начнет работать в самарском союзе художников 13 января

Для всех желающих пройдут мастер-классы, лекции и выставки.

С 13 января по 10 февраля 2023 года в выставочном зале «Союза художников России» в Самаре будет работать проект «Голоса старой Самары».

— Имидж Самары складывается, в том числе, и из дореволюционной социокультурной истории. Для исторической памяти горожан и обоснования уникальности имиджа города важна мещанская культура, — уверяют в союзе.

В проекте участвуют мастера Самарской области, которые занимаются восстановлением и сохранением ремесел разных направлений и жанров. Для всех желающих пройдут мастер-классы, лекции и выставки на других площадках.

Открытие проекта состоится 13 января в 18:30. Посетить его можно на улице Молодогвардейской, 209 с понедельника по пятницу в 11:00-19:00, а в субботу в 12:00-17:00. Вход свободный.

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