Вячеслав Володин заявил о миллиардных издержках иностранных компаний, ушедших из России

Спикер Госдумы отметил, что в России продолжают работать почти 76% зарубежных предприятий / Фото: duma.gov.ru

Спикер Государственной думы Вячеслав Володин высказался об иностранных компаниях, которые ушли из России. По его данным, таких около 24% от общего числа.

Вячеслав Володин отмечает, что компании, которые ушли, терпят миллиардные издержки. Остались в России почти 76% зарубежных предприятий, пишет ФАН. По словам парламентария, это говорит, что корпорации устраивает деловой климат РФ, они верят в хорошие перспективы развития российской экономики.

Высказался спикер и насчет отечественных предприятий. Вячеслав Володин отметил, что они сейчас заполняют освободившиеся ниши и активно наращивают объемы производства. К примеру, отмечается значительный рост в сферах изготовления одежды и выпуска лекарств.

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