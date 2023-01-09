Драмы об отношениях и семейные комедии: что смотрели жители Самарской области в новогодние каникулы

Фильм "Тест на беременность" Фото: кадр из фильма

В первые дни нового года самарцы отдавали предпочтение просмотру ТВ и комедийным лентам, а в рождественские праздники в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Из российских сериалов жители Самарской области в новогодние праздники смотрели третий сезон популярной медицинской мелодрамы «Тест на беременность» (16+) с Светланой Ивановой в главной роли. Также популярностью в регионе пользовался остросюжетный сериал с Павлом Прилучным и Натальей Рудовой «Жизнь по вызову» (18+) и драмеди о поиске счастья с Дарьей Мороз и Анатолием Белым «Клиника счастья» (18+).В Рождество жители региона смотрели сериал «13 клиническая» (18+) о мистической больнице с Данилой Козловским и Паулиной Андреевой в главной роли, захватывающий детектив с Кириллом Пироговым и Лянкой Грыу «Переговорщик» (18+) и популярное драмеди о жажде жизни «Почка» (18+).

Фильм "Переговорщик" Фото: кадр из фильма.

Фильм "Жизнь по вызову" Фото: кадр из фильма

Среди зарубежных сериалов лидером просмотра в праздничные дни в Самарской области стала турецкая мелодрама «Постучись в мою дверь» (18+).Популярностью во время каникул также пользовались восточные сериалы «Жестокий Стамбул» (18+) и турецкая драма «Воскресший Эртугрул» (16+).В рождественские праздники лидерами просмотра стали продолжение саги о борьбе за Железный трон «Дом Дракона» (18+), дерзкая историческая драма с Эль Фаннинг «Великая» (18+) и триллер «День мертвецов» (18+).

Фильм "Постучись в мою дверь" Фото: кадр из фильма

Фильм "Дом дракона" Фото: кадр из фильма.

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». Чаще других телеканалов жители Самарской области отдавали предпочтение Первому каналу, СТС, ТНТ и «России 1».

Фильм "Слон" Фото: кадр из фильма.

Список самых просматриваемых фильмов в дни каникул в Самарской области возглавил монофильм «Слон» (16+) с Павлом Прилучным в главной роли. Драма о круизном путешествии «Треугольник печали»(18+) заняла второе место. На третьем месте - картина Владимира Котта «Непослушник» (12+) с Виктором Хориняковым в главной роли. В топ-5 также вошли документальный фильм о жизни Большого театра «Большой. Сезон» (0+), роуд-муви «Далекие близкие» (12+) с Евгением Сытым и жизнеутверждающая мелодрама с Евгенией Дмитриевой «Я буду жить» (16+).