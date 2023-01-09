Подарки на Новый год разочаровали 11% самарцев

Самарцы рассказали, какие подарки им не понравились Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Самаре местные жители признались, что многие подарки им не понравились. Горожане рассказали экспертам о неудачных презентах.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, подарки, полученные на новогодние праздники, разочаровали 11% опрошенных. Некоторые решили оставить вещи себе, часть респондентов думают вернуть подарки в магазин. При этом, большинство самарцев довольны полученными подарками. Чаще всего недовольство вызывают дешевые сладости и носки.

Недовольных подарками больше среди мужчин – 13% и 8% женщин. Однозначно респондентам понравились девайсы и гаджеты, ювелирные изделия, бытовая техника и косметика.

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