Елена Лапушкина поручила разобраться с холодом в самарском общественном транспорте

По словам специалистов, серьезных сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава города Елена Лапушкина поручила руководителю «Трамвайно-троллейбусного управления» Михаилу Ефремову разобраться с холодом в общественном транспорте. Об этом стало известно 9 января во время совещания в администрации Самары.

По словам специалистов, серьезных сбоев в работе общественного транспорта не зафиксировано. Самарские перевозчики предпринимают все меры, чтобы в условиях низких температур он работал без перебоев. Однако от жителей поступает много жалоб, что в трамваях и троллейбусах холодно.

В департаменте транспорта причину видят в частом открытии дверей и сильных морозах, которому не может противостоять даже хорошее отопление. Сильные морозы в Самарской области побили рекорд 1974 года.

Напомним, в связи с низкими температурами общественный транспорт перевели на особый режим работы, а для большинства школьников с 1 по 11 классы в понедельник и вторник организовали дистанционное обучение.

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