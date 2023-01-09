Полетевший на сбор с «Крыльями Советов» Артем Соколов может оказаться в Нижнем Новгороде

Соколов в «Крыльях» с февраля 2022 года. Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Полузащитник «Крыльев Советов» Артем Соколов может вторую часть футбольного сезона 2022/2023 провести в аренде в клубе «Пари Нижний Новгород». Причем он будет принадлежать уже московскому «Локомотиву», пишет «РБ Спорт».

Ранее футбольные телеграм-каналы распространяли информацию, что «Крылья Советов» и московский «Локомотив» совершат обмен игроками. Из Самары в стан «железнодорожников» перейдет Артем Соколов, а «Крылья» получат права на Сергея Бабкина, который сейчас находится в самарской команде в аренде.

Такая бартерная сделка, по сведениям источников, позволит «Крыльям» не «делиться» процентом от продажи Соколова с его предыдущим клубом — подмосковными «Химками».

Пока, впрочем, и Бабкин, и Соколов отправились на сбор в Турцию вместе с «Крыльями Советов».