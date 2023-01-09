В Самаре от кошмаров, связанных с работой, чаще всего страдают девушки

Девушки чаще страдают от кошмаров Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре девушки признались, что чаще мужчин видят кошмары, связанные с работой. Страдают от снов молодые сотрудницы.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, даже во сне продолжают работать 4 из 10 опрошенных. 44% местных жителей признались, что видят рабочий процесс во сне не часто, у 56% респондентов вовсе нет таких снов. Тех, кто во сне продолжает обдумывать поставленные задачи от руководителя, больше среди женщин, чем среди мужчин – 48% против 40% соответственно.

Отмечают, чем моложе респонденты, тем чаще им снятся кошмары, связанные с работой. При этом, с ростом уровня доходов подобные сновидения реже беспокоят самарцев.

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