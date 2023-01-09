Около 20 тысяч тонн снега вывезли в Самаре с 1 по 8 января 2023 года

Глава Самары поручила устранить все недочеты по уборке дорог от снега. Фото: администрация Самары

Расчистка города от снега продолжалась все праздничные дни. Так, с 1 по 8 января 2023 года вывезли около 20 тысяч тонн снега. Об этом стало известно 9 января на совещании в администрации Самары.

За этот период выпало более 28 мм осадков. Задержек движения транспорта по основным городским магистралям не было, однако замечаний к работе подрядчиков обнаружили много. В основном они связаны с состоянием тротуаров и посадочных площадок.

— При очередном объезде города и в рамках рабочих поездок были выявлены недочеты по очистке города от снега. Много замечаний, и их необходимо отработать пока снег не идет, —сказала Елена Лапушкина.

Недочеты касаются, в частности, прилотковой зоны: улица Гагарина вся заужена, места заужения есть на улицах Победы, Пензенской, Льва Толстого. Глава Самары поручила руководителю муниципального предприятия «Благоустройство» и представителям подрядных организаций, обслуживающих Самарский и Кировский районы, устранить все недочеты.

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