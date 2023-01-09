Глава СК России заинтересовался видео, где двое мигрантов издеваются над девушкой в Самаре

Правоохранители уже нашли и задержали подозреваемых Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Председатель СК России Александр Бастрыкин заинтересовался видео, где двое мигрантов издеваются на девушкой в Самаре. Он поручил главе местного следственного управления Марату Галиханову провести тщательное расследование.

— Александр Бастрыкин поручил Марату Галиханову возбудить и расследовать уголовное дело по озвученной в публичном пространстве информации, представить доклад о его предварительных и окончательных результатах, — сообщили в информационном центре СК России.

Напомним, нашумевшее видео опубликовали в соцсетях в новогодние праздники. На нем двое мигрантов снимают уснувшую в такси девушку. Мужчины трогали ее за губы и говорили про нее непристойности. Ролик вызвал волну недовольства среди жителей Самарской области. Они потребовали депортировать иностранцев на родину. Отметим, мужчин, которые глумились над девушкой, довольно быстро нашли. По данным ГУ МВД по Самарской области, оба — 1996 года рождения. Сейчас проводится проверка.

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