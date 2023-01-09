В Самаре загорелся легковой автомобиль на улице Золотухина 9 января 2023 года

Днем загорелся припаркованный автомобиль. Фото: "Самара №1"

В Самаре местные жители рассказали о загоревшемся автомобиле в социальных сетях 9 января 2023 года. Очевидцы опубликовали кадры происшествия.

Судя по видео, легковушку охватил огонь. Горожане сообщают, что пожар произошел на улице Золотухина в ЖК «Кошелев». Помимо этого, самарцы рассказали о возможном взрыве. О причинах пожара и пострадавших пока неизвестно. Соседнюю машину успели «оттащить». Редакция «КП-Самара» обратилась за информацией в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства уточняются.

Напомним, в Крутых Ключах загорелась еще одна легковушка в декабре 2023 года. «Лада Калина» сгорела дотла. Женщина-водитель успела выйти из автомобиля.

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