Тольяттинский «Акрон» поборется со «СКА-Хабаровском» за игрока «Краснодара»

Руслан Апеков может сменить Краснодар на Тольятти. Фото: ФК «Краснодар»

Тольяттинский «Акрон» намерен приобрести у ФК «Краснодар» 22-летнего нападающего Руслана Апекова. По данным телеграм-канала «ФНЛ с Ильевым», вероятность сделки довольно высока.

Апеков — уроженец Нальчика. За основной состав «Краснодара» в РПЛ в нынешнем сезоне он сыграл в 2 матчах. В ФНЛ в составе «Краснодара-2» форвард сыграл 13 раз, забил 2 мяча и отличился одной голевой передачей.

Этот футболист может заменить в составе «Акрона» другого форварда — Святослава Кожедуба, который отправился на сбор с «Чайкой» из Песчанокопского.

Сам «Краснодар» не прочь продать Апекова за адекватную сумму. Его переезду в Тольятти может помешать только интерес к футболисту со стороны «СКА-Хабаровска», который нацелен в этом сезоне на выход в Премьер-лигу и занимает 5-е место в ФНЛ. «Акрон» пока находится на 13-й строчке в турнирной таблице.