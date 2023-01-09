В Самарской области мальчики обогнали девочек по рождаемости в 2022 году

Всего в 2022 году в регионе появились на свет более 25 тысяч малышей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Стало известно, сколько детей появилось на свет в Самарской области в 2022 году. Органы ЗАГС зарегистрировали в регионе 25 218 актов о рождении. При этом больше половины младенцев — мальчики.

— В 2022 году мальчиков родилось больше, чем девочек: 51% и 49% соответственно, — сообщили в Управлении ЗАГС Самарской области.

В прошлом году возросло число семей, где на свет одновременно появились двое или трое детей. Так, в 2022-м в Самарской области было зарегистрировано 326 двоен и 5 троен.

Рассказали представители ведомства и об именах, которыми самарцы чаще всего называли своих малышей. Самые популярные среди мальчиков: Артем, Александр, Михаил, Максим и Матвей, среди девочек: София, Ева, Виктория, Полина, Алиса. Были и необычные имена. К примеру, Яросвет, Генрих, Кир, Божена, Ванесса, Весна.

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