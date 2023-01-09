В Самарской области сотрудники полиции и общественники исполнили желания детей

Сотрудники исполнили желания ребят. Фото: ГУ МВД России по региону

В Самарской области правоохранители и общественники в рамках акции «Елка желаний» исполнили заветные желания детей. Ребята получили долгожданные подарки.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, одному из ребят, увлекающемуся творчеством, подарили конструктор и набор витражных красок. Также инспекторы ДПС показали 7-летнему Артему действие специальных световых и звуковых устройств. Помимо этого, мальчик посидел в служебной машине и примерил на себя роль автоинспектора.

Мальчику Тимуру подарили большой автомобиль. Долгожданный подарок вручили правоохранители и пожелали семье здоровья, хорошего настроения и исполнения желаний.

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