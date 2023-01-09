Более 10 тысяч человек побывали на пл. Куйбышева в Самаре в новогодние праздники 2023

В 2023 году на площади Куйбышева разместили елочный комплекс, катки, а также точки общепита и продажи сувениров Фото: администрация Самары

В Самаре подвели итоги новогодних праздников. За время зимних каникул главную локацию города — площадь имени В.В. Куйбышева — посетили более 10 тысяч человек. Это примерно в два раза меньше, чем в прошлые годы.

— В период новогодних праздников в учреждениях культуры Самары прошло более 500 мероприятий. Площадь Куйбышева, где был размещен елочный комплекс, залиты катки, работали точки общепита и продажи сувениров, посетили в общей сложности более 10 тысяч человек, — рассказала глава департамента культуры и молодежной политики Татьяна Шестопалова.

Напомним, в 2023 году на главной площади Самары не устраивали ни концерт, ни массовые гуляния, ни запускали фейерверк. Из-за этого и число посетителей локации заметно снизилось. В прошлые годы на площади Куйбышева работала усадьба Деда Мороза. Она пользовалась большой популярностью среди горожан. К примеру, в 2020 году ее гостями стали более 20 тысяч человек.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал