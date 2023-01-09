Почти 90% жителей Самарской области справились с заданиями по финансовой грамотности

Самарцы выполняли финансовые задачи Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области жители стали участниками Всероссийского онлайн-зачета. Почти 90% справились с заданиями.

По информации Банка России, более 30 тысяч жителей региона стали участниками зачета по финансовой грамотности. С заданиями справились 89% самарцев. Задания зачета касались личного финансового планирования, кредитов, налогов, страховки, финансовой безопасности и киберграмотности. Помимо этого, в зачете были конкретные ситуации, который жители могли решить самостоятельно.

Отмечают, что в этом году впервые отвечать на вопросы можно было всей семьей. Более 2,2 тысяч семей приняли участие в зачете.

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