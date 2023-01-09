Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ТольяттиВидеоФотоСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыАфишаПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
-27°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия9 января 2023 13:56

В Самарской области лесничему дали взятку, чтобы принять лесозаготовительные работы

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
На лесных участках не проводили необходимых работ

На лесных участках не проводили необходимых работ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области злоумышленник решил расплатиться с лесничим взяткой. Он передал деньги за невыполненную работу.

По информации СУ СК России по Самарской области, с декабря 2021 года по август 2022 года подозреваемый давал лесничему денежное вознаграждение. Сумма взятки составляла не менее 31 тысячи рублей. Злоумышленник и взяткодатель принимали невыполненные лесохозяйственные мероприятия.

Помимо этого, на лесных участках не проводили лесозаготовительные работы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал