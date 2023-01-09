В Самарской области лесничему дали взятку, чтобы принять лесозаготовительные работы

На лесных участках не проводили необходимых работ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Сызрань Самарской области злоумышленник решил расплатиться с лесничим взяткой. Он передал деньги за невыполненную работу.

По информации СУ СК России по Самарской области, с декабря 2021 года по август 2022 года подозреваемый давал лесничему денежное вознаграждение. Сумма взятки составляла не менее 31 тысячи рублей. Злоумышленник и взяткодатель принимали невыполненные лесохозяйственные мероприятия.

Помимо этого, на лесных участках не проводили лесозаготовительные работы. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело о коррупционных преступлениях.

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