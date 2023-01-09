В Самарской области с начала года зафиксировали 91 пожар

Специалисты рассказали о количестве пожаров с начала года
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Самарской области специалисты рассказали о количестве пожаров с начала года. Огонь унес жизни двух жителей региона.
По информации ГУ МЧС России по Самарской области, за период с 1 по 9 января 2023 года произошел 91 пожар. Работники подразделений реагировали своевременно. Один из пожаров зафиксировали на улице Юбилейной в Кировском районе, 1 января 2023 года. Из-за возгорания погиб пожилой мужчина. Для ликвидации огня привлекли 9 человек и 3 единицы техники.
Отмечают, что наиболее вероятные причины пожаров – неосторожность при курении, а также нарушение правил устройства и эксплуатации печей. Гражданам рекомендуют соблюдать правила пожарной безопасности.
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