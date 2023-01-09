В Самарской области на трассе М-5 бензовоз «вылетел» в кювет

О причине аварии пока неизвестно. Фото: "Самара ДТП"

В Самарской области очевидцы поделились кадрами серьезного дорожного происшествия. На трассе бензовоз вынесло в кювет.

Судя по опубликованному сообщению, транспорт опрокинулся в кювет под Рощинским, на автодороге М-5 «Урал». О причинах аварии и пострадавших пока неизвестно. Редакция «КП-Самара» обратилась в пресс-службу ГУ МВД России по Самарской области. Обстоятельства происшествия уточняются.

Напомним, жители также поделились кадрами загоревшегося автомобиля. Легковушку охватил огонь на улице Золотухина в понедельник, 9 января 2023 года. Соседнюю машину успели «оттащить».

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