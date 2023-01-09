«Спартак» может отдать «Крыльям Советов» защитника Рассказова

Николай Рассказов (№ 92) скоро может надеть футболку "Крыльев Советов". Фото: ФК "Крылья Советов"

Из московского «Спартака» в самарские «Крылья Советов» может перейти защитник Николай Рассказов. Информация об этом появилась сначала в нескольких телеграм-каналах, связанных со столичным клубом, а затем подтверждена Metaratings.ru.

Согласно данным из этих источников, контракт Рассказова со «Спартаком» заканчивается летом 2023 года. Продлевать его клуб не собирается и готов отпустить игрока в другую команду бесплатно уже сейчас, экономя таким образом полгода на зарплате футболиста. В числе тех, кто заинтересовался этим предложением, по сведениям инсайдеров, - самарские «Крылья Советов».

Николай Рассказов играет на позиции крайнего защитника — чаще справа. Среди болельщиков «Спартака» он — пожалуй, наиболее критикуемый игрок. Репутацию футболисту создал матч с английским «Лестером» в октябре 2021 года. «Спартак» тогда проиграл 3:4, и все 4 мяча были забиты из-под Рассказова. Футболисту после того матча даже пришлось закрыть свои аккаунты в соцсетях.

Сейчас в распоряжении «Крыльев» есть крайние защитники Гленн Бейл, Фернандо Костанца, Юрий Горшков, Георгий Зотов, Владислав Тепляков. Команда 9 января отправилась на сбор в Турцию.