Мужчина окажется в колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области пьяный водитель окажется в колонии. Мужчина вновь нарушил правила дорожного движения.

По информации прокуратуры Самарской области, в городе Октябрьске мужчина вновь сел за руль в состоянии алкогольного опьянения. Мужчина ранее уже имел судимость за аналогичное нарушение. Осенью прошлого года автолюбителя остановили сотрудники госавтоинспекции и выявили у мужчины явные признаки опьянения. Медицинское освидетельствование подтвердили алкогольного состояния.

Подсудимому назначили срок лишения свободы 1 год 4 месяца. Мужчина окажется в колонии общего режима.

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