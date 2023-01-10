Бывший работник украл насос из дома своего экс-начальника в Самарской области

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Кинель-Черкасском районе Самарской области у 52-летнего местного жителя ночью в конце декабря 2022 года из скважины на территории дома похитили погружной глубинный насос.

— Дверь в теплицу, где находится скважина не закрывалась. Предположили, что к краже может быть причастен бывший наемный сотрудник мужчины, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские задержали 36-летнего местного жителя, который ранее уже привлекался к ответственности за имущественные правонарушения. Как выяснилось, он приехал ночью на велосипеде к дому бывшего работодателя, перелез через забор, а похищенный насос вывез и спрятал у себя в огороде, собираясь перепродать.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит штраф до 200 тысяч рублей, обязательные работы до 480 часов, исправительные до двух лет, принудительные либо лишение свободы до пяти лет. Насос вернули законному владельцу.

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