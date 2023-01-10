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НовостиОбщество10 января 2023 4:34

На совещании в правительстве Самарской области обсудили оперативную обстановку и планы

Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание правительства Самарской области
Ирина СИНЕГУБОВА
Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тысяч квадратных метров.

Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тысяч квадратных метров.

Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 9 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсуждалась как оперативная обстановка, так и планы работы.

В регионе за период новогодних каникул чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Были наготове отряд спасателей из 4273 человек и 467 единиц техники, 837 аварийных бригад и 1070 единиц техники ЖКХ, а также 460 единиц дорожной техники.

Глава регионального управления МЧС отметил, что морозная погода сохранится еще на ближайшие двое-трое суток. Однако не на всех водоемах области наблюдается ледостав. Поэтому в период празднования Крещения стоит быть еще осторожнее.

В Самарской области уже заключено 1155 контрактов в рамках разных проектов на общую сумму 9,72 миллиардов рублей за счет средств, предусмотренных к освоению в 2023 году. Продолжатся работы по обеспечению жильем обманутых дольщиков. Из 10 объектов часть подлежит достройке, а другую часть планируется удовлетворить выплатами.

Рекордными темпами в этом году будет идти расселение из аварийного жилого фонда. Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тысяч квадратных метров.

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