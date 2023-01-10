На совещании в правительстве Самарской области обсудили оперативную обстановку и планы

Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тысяч квадратных метров. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 9 января, председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание. На нем обсуждалась как оперативная обстановка, так и планы работы.

В регионе за период новогодних каникул чрезвычайных ситуаций зафиксировано не было. Были наготове отряд спасателей из 4273 человек и 467 единиц техники, 837 аварийных бригад и 1070 единиц техники ЖКХ, а также 460 единиц дорожной техники.

Глава регионального управления МЧС отметил, что морозная погода сохранится еще на ближайшие двое-трое суток. Однако не на всех водоемах области наблюдается ледостав. Поэтому в период празднования Крещения стоит быть еще осторожнее.

В Самарской области уже заключено 1155 контрактов в рамках разных проектов на общую сумму 9,72 миллиардов рублей за счет средств, предусмотренных к освоению в 2023 году. Продолжатся работы по обеспечению жильем обманутых дольщиков. Из 10 объектов часть подлежит достройке, а другую часть планируется удовлетворить выплатами.

Рекордными темпами в этом году будет идти расселение из аварийного жилого фонда. Новыми квартирами планируют обеспечить жителей 120 тысяч квадратных метров.

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