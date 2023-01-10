Первых 45 бойцов, раненных в Макеевке, доставили из ростовского в самарский госпиталь

Попасть к своим родственникам можно по спискам и паспортам. Фото: правительство Самарской области

В самарский госпиталь доставили первых 45 бойцов, которые получили ранения в Макеевке в результате обстрела ВСУ. С ними встретился губернатор Дмитрий Азаров.

Из ростовского госпиталя в Самару, в первую очередь, направили тех, кто был готов к транспортировке. Попасть к своим родственникам можно по спискам и паспортам. Военнослужащих, которым нужна специализированная помощь, должны направить в лучшие клиники страны.

Не оставят без внимания и бойцов, которые сейчас находятся в городской больнице Макеевки. За их состоянием будут следить, и они тоже получат все необходимое лечение и транспортировку, когда позволят врачи.

— Рад был сегодня увидеть на лицах бойцов улыбку. Наверное, это самое дорогое для меня, что случилось за последние дни. Теперь они находятся на родной земле, — сказал Дмитрий Азаров.

А 9 января в Самарскую область прибыл уже второй борт с бойцами из ростовского госпиталя. В Ростове-на-Дону остаются еще 15 самарских военных.

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