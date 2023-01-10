В Самаре сотрудники городских служб усилили работу по вывозу снега в ночь на 10 января 2023 года

В первую очередь специалисты вывозили снежные завалы с обочин дорог. Фото: администрация Самары

В Самаре продолжается очистка улиц от снежных завалов. В ночь на 10 января работа велась в усиленном режиме. Городские службы сосредоточили силы на ликвидации колейности, обледенений, вывозе снега с обочин дорог. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

– На городских улицах работали 108 дорожных рабочих, было задействовано 236 единиц дорожной техники. Снежные массивы преимущественно отправлялись на четыре муниципальные площадки. С начала сезона на них было вывезено 37 569,1 тонн снега, – рассказали в мэрии.

Помимо прочего, специалисты также приводили в порядок остановки, площадки у пешеходных переходов и выходов на них, тротуаров.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал.

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи.

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал.