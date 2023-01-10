В Самарской области у заснувшего в компании мужчины похитили телефон и золотой браслет

Полицейские нашли в ближайшем ломбарде квитанции на браслет и телефон. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Тольятти у 37-летнего местного жителя пропал сотовый телефон и золотой браслет, когда он находился в гостях, где выпивал в компании малознакомых людей.

— В какой-то момент мужчина уснул, а когда проснулся, обнаружил, что у него из кармана пропал сотовый телефон и золотой браслет с руки, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Полицейские нашли в ближайшем ломбарде квитанции на браслет и телефон. В результате вор, которым оказался безработный 35-летний местный житель, был задержан. Когда он увидел, что один из гостей уснул, решил воспользоваться моментом.

Мужчина сдал в ломбард телефон и ювелирное изделие, которое аккуратно снял с руки спящего. Все вырученные деньги он потратил на личные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, полицейские пытаются найти похищенное имущество.

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