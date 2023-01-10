Как выяснилось, из автобуса пришлось эвакуировать 20 человек. Фото: предоставлено "КП-Самара"

Сегодня, 10 января 2023 года, в Самаре загорелся автобус № 50. ЧП произошло на улице Ново-Садовой возле Загородного парка. Об этом очевидцы сообщили журналисту "КП-Самара".

На месте происшествия работали пожарные. Судя по кадрам, в огне оказалась полностью задняя часть транспортного средства. На данный момент пожар уже ликвидировали.

— Поступило сообщение о горении маршрутного автобуса «ЛиАЗ» по адресу: ул. Ново-Садовая, 160. Огонь полностью потушили в 09:23, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Как выяснилось, из автобуса пришлось эвакуировать 20 человек, погибших и пострадавших нет. Сейчас причина пожара неизвестна, ее предстоит установить специалистам.