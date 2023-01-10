Сотрудник Росгвардии спас жизнь самарцу, которого ударил ножом незнакомец

Сотрудник ОМОН оказал первую доврачебную помощь пострадавшему мужчине. Фото: Росгвардия по Самарской области

Водитель ОМОН «Смерч» Денис Д. ехал по служебной необходимости, когда заметил дорожный конфликт. Днем на Заводском шоссе в Самаре произошло незначительное ДТП, которое переросло в конфликт между водителями.

— Один из водителей достал нож и нанес им другому несколько ударов. Денис Д. мгновенно обезоружил и обезвредил злоумышленника, — сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Самарской области.

Сотрудник ОМОН оказал первую доврачебную помощь пострадавшему мужчине, который уже начал терять сознание от обширной потери крови, вызвал скорую помощь и полицию. Водитель, которые воспользовался ножом, был передан сотрудникам органов внутренних дел. Сейчас решается вопрос о привлечении его к ответственности.

До прибытия медиков прапорщик полиции Денис Д. постоянно контролировал состояние раненого мужчины. Все его действия медицинские работники оценили положительно.

Руководство рассматривает вопрос о поощрении сотрудника.

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