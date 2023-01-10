ВТБ принял более тысячи заявок по новым условиям льготной ипотеки

За новогодние праздники банк оформил 1,1 тысячу заявок на «Ипотеку с господдержкой-2020». Ставка для заемщиков банка составляет 7,7% с учетом дисконта 0,3 п.п. при использовании цифровых сервисов на сделке.

С конца декабря банк также начал принимать заявки на модернизированную семейную ипотеку. Согласно обновленным условиям этой госпрограммы, получить кредит на новостройку по сниженной ставке теперь могут и клиенты с двумя и более несовершеннолетними детьми. На сегодняшний день по новым условиям в банк подано около 200 заявок.

Для обоих категорий заемщиков банк предлагает скидку в размере 0,3 пп за применение цифровых сервисов на сделке.

Максимальная сумма кредита по двум льготным программам составляет 12 млн рублей при приобретении первичной недвижимости в Москве, Санкт-Петербурге и областях и 6 млн рублей – в остальных регионах РФ. На объекты ряда застройщиков возможно увеличение лимита до 30 и 15 млн рублей. Минимальный первый взнос составляет 15% от стоимости объекта, а максимально возможный срок кредитования – 30 лет.

- Модернизация ипотечных госпрограмм обеспечит стабильный спрос на жилищное кредитование в среднесрочной перспективе. Несмотря на корректировку ставки по господдержке, ее условия по-прежнему гораздо выгоднее базовых рыночных предложений, а расширение семейной ипотеки существенно расширило круг потенциальных заемщиков. Уверены, что совокупность этих факторов позволит удержать равновесное состояние в сегменте новостроек, которое было достигнуто к концу прошлого года. На этом фоне доля ипотеки в «первичке» останется превалирующей, - прокомментировал вице-президент, заместитель директора департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин.