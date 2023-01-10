Стало известно, сколько процентов самарцев считают себя суеверными и кем они работают

Как выяснилось, женщины (42%) более суеверны, чем мужчины (27%). Фото: самарский зоопарк

Опрос сервиса SuperJob, проведенный 19-29 декабря 2022 года, показал, что суеверными людьми себя считают 35% жителей Самары.

Еще 51% отмечают, что такого за собой не замечают. Как выяснилось, женщины (42%) более суеверны, чем мужчины (27%). Согласно опросу самыми суеверными являются медицинские сестры (39%), продавцы-консультанты (35%), менеджеры по туризму и квалифицированные рабочие (по 31%).

В топ самых суеверных профессиональных специальностей входят также врачи, HR-менеджеры, водители, региональные представители, менеджеры по продажам и разнорабочие. Меньше всего суеверия распространены среди программистов, менеджеров по маркетингу и аналитиков.

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