Житель Самарской области отправился на Донбасс в составе сводного волонтерского отряда

Волонтеры будут оказывать помощь жителям Мариуполя и Мелитополя / Фото: Единая Россия

На Донбасс отправился 27 сводный волонтерский отряд «Молодой гвардии Единой России» и «Волонтерской роты» — первый в 2023 году. В его составе 50 человек из различных регионов страны, в том числе из Самарской области.

Среди добровольцев, которые будут оказывать помощь жителям Мариуполя и Мелитополя, — Владимир Гулаев из Безенчукского района. Молодой человек — главный агроном одного из сельхозпредприятий поселка Безенчук. Он решил поддержать жителей ЛДНР и поэтому примкнул к волонтерскому движению.

По словам председателя «МГЕР» Антона Демидова, добровольцы будут работать в больнице интенсивного лечения и продолжат оказывать адресную помощь жителям Донбасса. Напомним, через волонтерскую и гуманитарную миссии в новых российских регионах прошли уже более 1,5 тысяч человек.

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