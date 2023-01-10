Автомобиль Subaru загорелся в Куйбышевском районе Самары 10 января

Для тушения огня привлекались две техники и девять человек. Фото: "СамараДТП"

Очередное транспортное средство загорелось в Самаре. Сегодня, 10 января, огнем был охвачен автомобиль Subaru в Куйбышевском районе города.

— Сообщение о возгорании машины на улице Казачья, 34 поступило в 8:10, пожар удалось полностью ликвидировать в 8:22, — сообщили в ГУ МЧС по Самарской области.

Для тушения огня привлекались две техники и девять человек. В результате пожара никто не пострадал. Что послужило причиной, на данный момент неизвестно.

Напомним, сегодня утром загорелось еще одно транспортное средство. Возле Загородного парка полыхал автобус № 50. Возгорание автомобилей в последнее время не редки. Так, 9 января в Самаре на улице Золотухина загорелся легковой автомобиль.