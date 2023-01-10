Kia и отечественная легковушка столкнулись в Автозаводском районе Тольятти 9 января 2023 года

Автомобили получили серьезные повреждения. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

Вечером в понедельник, 9 января 2023 года, в Тольятти произошло ДТП с участием отечественного и легкового автомобилей. Машины столкнулись в Автозаводском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Авария произошла в 21:40 на улице Революционной. Согласно материалам ГИБДД, 44-летний водитель Kia Rio ехал в сторону улицы Фрунзе. На светофоре он начал поворачивать налево, в результате чего столкнулся с «четырнадцатой», за рулем которой был 20-летний мужчина. Он ехал ему навстречу.

В результате аварии пострадал водитель отечественного авто. Его доставили в больницу, где медработники назначили ему амбулаторное лечение.

Напомним, это второе ДТП, произошедшее в Самарской области за прошедшие сутки. Еще одна авария произошла в Самаре. Там столкнулись легковые авто, пострадал пассажир.

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