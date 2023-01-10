В Самаре начали проверку из-за пожара в автобусе № 50 у Загородного парка

В момент пожара в автобусе находились около 20 человек / Фото: Самара № 1

В Самаре организовали проверку после пожара с участием автобуса № 50 утром во вторник, 10 января 2023 года. Сейчас специалисты устанавливают причины происшествия. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.

Напомним, автобус загорелся около 9 часов утра в районе Загородного парка. Он следовал по направлению «в город». Водитель, почувствовав задымление, остановил транспорт и вместе с кондуктором высадил пассажиров. На тот момент в салоне находилось около 20 человек. К счастью, никто не пострадал.

- Водитель применил штатный огнетушитель для ликвидации возгорания. Вскоре к месту остановки автобуса прибыли подразделения пожарной охраны. Они потушили огонь в 9:22, - сообщили в дептрансе.

Ранее ситуацию прокомментировали в компании «СамараАвтоГаз». По словам представителей перевозчика, предварительной причиной пожара стало возгорание газового оборудования. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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