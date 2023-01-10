Более 300 тысяч жителей Самарской области ограничили в праве выезда за пределы РФ в 2022 году

Выезд за пределы страны ограничивают при долге в 30 тысяч рублей. Фото: ГУ ФССП по Самарской области

Более 300 тысяч жителей Самарской области с начала 2022 года были ограничены судебными приставами в праве выезда за пределы РФ. Это связано с накопившимися задолженностями.

— Благодаря применению ограничения в праве выезда за пределы страны, удалось взыскать задолженность на общую сумму 798 миллионов рублей, — рассказали в пресс-службе ГУ ФССП по Самарской области.

Из этих денежных средств более 8 миллионов рублей составляется задолженность по алиментам. Выезд за пределы страны ограничивают при долге в 30 тысяч рублей. Однако по социально важным категориям, например, алиментам, «невыездной порог» ниже. Он составляет 10 тысяч рублей.

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