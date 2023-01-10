Проезд по трассе в Сергиевском районе Самарской области закрыли 10 января 2023 года

Сотрудники ГИБДД ограничили движение из-за неудовлетворительного состояния проезжей части Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Во вторник, 10 января 2023 года, в Самарской области закрыли движение по одной из трасс. Проезд ограничили на дороге «Урал» — Сергиевск — Светлодольск» в Сергиевском районе.

— Ограничение введено с 11:30 из-за неудовлетворительного дорожно-эксплуатационного состояния автомобильной дороги. Оно распространяется на все транспортные средства, — сообщили в Госавтоинспекции Самарской области.

Полицейские отмечают, что проезд с 0 по 3 км трассы в Сергиевском районе будет закрыт, пока не устранят выявленные недостатки. Какие именно недочеты обнаружили на этом участке, правоохранители не уточняют.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал