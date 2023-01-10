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НовостиОбщество10 января 2023 10:03

Самарские автоинспекторы помогли мужчине починить сломавшееся инвалидное кресло-коляску

Полицейские заметили, что самарцам необходима помощь
Ирина СИНЕГУБОВА
Полицейские выяснили, что колесо заблокировано сиденьем.

Полицейские выяснили, что колесо заблокировано сиденьем.

Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Самаре автоинспекторы несли службу в Кировском районе, когда заметили возле одного из домов по улице Победы мужчину в инвалидной коляске и самарца, который пытался что-то починить.

— Дорожные полицейские остановились и предложили свою помощь. Оказалось, что у средства передвижения для людей с ограниченными возможностями не крутится колесо, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Из-за этого мужчины не могли продолжить движение, коляска никак не сдвигалась с места. Полицейские выяснили, что колесо заблокировано сиденьем. Тогда из патрульного автомобиля они достали инструменты и отремонтировали кресло-коляску.

Местные жители поблагодарили полицейских, благодаря их помощи они смогли продолжить движение и добраться до дома.

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