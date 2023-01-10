В Самаре почти 80% жителей планируют оставить елку до Старого Нового года

Елки после праздников можно сдать на переработку Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре многие местные жители пока не собираются расставаться с елками, поставленными на Новый год. Горожане хотят оставить украшения дома до середины января.

Согласно опросу Авито Услуг, только у 44% жителей областной столицы в этом году стоит искусственная елка. 32% респондентов поставили живую ель или альтернативные варианты в виде венков или веток. Символ Нового года многие граждане планируют оставить до середины января. Эксперты отмечают, что 78% опрошенных не выбрасывают елку до Старого Нового года. Только 2% самарцев не трогают елку до окончания январский каникул. А вот до февраля елку оставляют 19% граждан.

Напомним, елки после Нового года можно сдать на переработку. Расскажем, куда можно отнести символ прошедших праздников.

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