Проблеме больше 10 лет: жители Ставропольского района добиваются реконструкции дороги в Тольятти

По словам горожан, заторы на дороге длятся по несколько часов. Фото: Народный фронт Самарской области

Жители населенных пунктов Ставропольского района пытаются добиться реконструкции дороги, ведущей в Тольятти. По словам горожан, из-за активной застройки нагрузка на дорожную инфраструктуру выросла. В дачный сезон проблема ощущается наиболее остро: большое количество дачников приводит к многочасовым дорожным заторам. Об этом сообщили в пресс-службе Народного фронта Самарской области.

– Народный фронт в прошлом году взял проблему на контроль. На совещании был сформирован протокол, в котором были отражены все этапы для перспективной реконструкции дороги. Запуск первого этапа строительства должен был состоятся до 15 июня 2022 года, однако проблема не решена, проектная документация готовится на очередную экспертизу, – рассказали в пресс-службе регионального Народного фронта.

Общественники отмечают, что вопрос был вновь поднят в сентябре 2022 года на встрече с руководством Тольятти. Тогда было принято решение о начале работ по строительству кольцевой развязки на въезде в поселок Приморский в текущем году, но работы не начались, подчеркивают в Народном фронте. Теперь общественники решили обратиться в прокуратуру.

– Эксперты Народного фронта сформировали обращение в адрес прокурора города с предложением взять на контроль вопрос реконструкции дороги и соблюдения сроков проектирования, начала и окончания работ, – подвели итог в пресс-службе Народного фронта Самарской области.

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