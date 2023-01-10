ТОАЗ подарил новогодний праздник детям заводчан и жителей Тольятти

Некоторые заводчане взяли на себя роли Дедов Морозов и Снегурочек / Фото: ПАО "ТОАЗ"

Тольяттиазот вновь подарил праздник детям заводчан и жителей Автограда. Предприятие организовало различные мероприятия в честь Нового года.

В канун главного зимнего праздника активисты союза молодежи ТОАЗа взяли на себя роли Дедов Морозов и Снегурочек. С заводской площадки они поздравили 70 семей коллег в Тольятти, Жигулевске и Поволжском. Новогодние подарки получили 2500 юных тоазовцев. Среди презентов: настольные игры, сладости и полезные для учебы и исследований гаджеты.

Кроме того, для сотрудников предприятия провели большой семейный праздник «Хоккейный Новый год». В мероприятии приняли участие около 200 человек. Еще один подарок Тольяттиазота для горожан — празднично украшенное транспортное кольцо возле гипермаркета «Лента». Там установили композицию в виде фонтана с эмблемой ТОАЗа и светящиеся шары.

Праздничные мероприятия от предприятия завершил марафон новогодних детских представлений в ДК «Тольяттиазот». Интерактивный спектакль, где ребята увидели настоящую мастерскую Деда Мороза, посетили более 2 тысяч юных тольяттинцев.

— Новый год для наших сотрудников — это прежде всего семейный праздник, поэтому для нас важно было не просто поздравить коллег, а подарить особое настроение их семьям. Также мы продолжаем укреплять и корпоративные традиции, организуя спортивный отдых в кругу заводской семьи, — отметила заместитель гендиректора по связям с общественностью ПАО «ТОАЗ» Ирина Филатова.

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