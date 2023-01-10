Сорт твердой озимой пшеницы впервые вывели в Самарской области

Зимостойкость сорта озимой твердой «Кошелевская» составляет 94%. Фото: правительство Самарской области

Первый сорт твердой озимой пшеницы «Кошелевская», созданной в Самаркой области, прошел госсортоиспытания и внесен в госреестр по седьмому – Средневолжскому – региону.

По зимостойкости новый сорт близок мягкой озимой пшенице, при этом он обладает всеми качественными преимуществами твердой: по содержанию белка, клейковины, стекловидности. Самарские аграрии получили новый сорт с отличными характеристиками.

— Озимая твердая пшеница соответствует высоким требованиям по содержанию клейковины. Зимостойкость сорта озимой твердой «Кошелевская» составляет 94%, — сообщили в правительстве Самарской области.

У этого сорта также высокая степень засухоустойчивости. Разработанный сорт – среднеспелый, имеет вегетационный период 310-315 дней, высота растений 65-70 см. По результатам испытаний «Кошелевская» может давать в непростых условиях Поволжья очень хороший урожай.

В 2022 году во время испытаниях урожайность сорта составила 69,3 ц/га, а качество соответствовало первому классу. Первые семена «Кошелевской» вырастят уже в этом году.

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