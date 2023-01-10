Кондитер из Самары сможет выиграть миллион в реалити-шоу

Жительница Самары сможет попасть в финал. Фото: телеканал "Пятница!"

Еще один кондитер из Самары сможет побороться за миллион в реалити-шоу. Ольга Авакян испекла торт в форме матрешки.

На телеканале «Пятница!» продолжается шоу «Кондитер», в котором профессионалы и любители борются за звание лучшего кондитера страны. Помимо этого, пекари получат приз – один миллион рублей. В новом сезоне кондитеры будут готовить сладости разных стран. Среди претендентов оказалась 33-летняя самарчанка. Ольга в свободное время готовит десерты. На шоу она принесла торт в форме матрешки с изображением индианки.

Сегодня, 10 января 2023 года, в 19:00 в эфире телеканала станет известно, прошла ли Ольга в финал шоу. Напомним, в декабре прошлого года еще одна жительница Самары принимала участие в телешоу и попала в финал.

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