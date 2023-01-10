В Самарской области новорожденных проверят на наличие наследственных заболеваний

Программа стартовала 1 января 2023 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В Самарской области 1 января 2023 года стартовала программа расширенного неонатального скрининга. В ее рамках новорожденные могут пройти обследование на наличие наследственных заболеваний. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

– В рамках скрининга исследуются образцы крови новорожденных. Кровь у младенцев берут преимущественно в родильных отделениях на 1-2 сутки, у недоношенных детей – на 7 сутки. Образцы отправляются в специализированные медико-генетические лаборатории, – рассказал первый заместитель министра здравоохранения Самарской области Сергей Вдовенко.

Отмечается, что ранее неонатальный скрининг включал в себя исследования на 5 наследственных заболеваний: фенилкетонурия, врожденный гипотиреоз, адреногенитальный синдром, галактоземия и муковисцидоз. С 1 января 2023 года их перечень расширен до 31. По словам экспертов, такое решение позволит выявить ряд заболеваний на ранних этапах и своевременно оказать помощь малышам.

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