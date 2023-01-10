Желтый уровень опасности объявили из-за 35-градусного мороза в Самарской области 11 января 2023

Морозы начнут ослабевать в Самарской области к концу рабочей недели Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителей Самарской области ждут еще два морозных дня. В среду и четверг, 11 и 12 января 2023 года, температура воздуха будет держаться ниже -30 градусов. Из-за этого в регионе объявили желтый уровень опасности.

— В ночные и утренние часы 11 января 2023 года в Самарской области ожидается -30...-35 градусов, а 12 января местами -30...-32, — сообщили в Приволжском УГМС.

Напомним, сильные морозы держатся в Самарской области с конца новогодних праздников. Они уже стали причиной нескольких необычных явлений и происшествий. К примеру, самарцы увидели солнечное гало и паргелий (солнце с ушами). Кроме того, из-за сильных холодов на трассе едва не замерз водитель грузовика.

Также в ледяной плен попал автобус с 38 пассажирами, который ехал из Казахстана в Самару. В пути у него замерзло топливо. Люди сидели в остывающем салоне, пока им на помощь не приехали сотрудники полиции и МЧС. Еще одна проблема из-за морозов — автомобилисты с трудом заводят свои «ласточки». А школьники уже два дня сидят дома на дистанционном обучении.

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