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НовостиОбщество10 января 2023 11:24

В Самарской области продолжают восстанавливать стелу-панно «Радость труда»

Работы идут в соответствии с графиком
Алена ПРОВКИНА
Художники продолжают восстанавливать панно. Фото: Арт Университет ТГУ

Художники продолжают восстанавливать панно. Фото: Арт Университет ТГУ

В Тольятти Самарской области 17 художников-мозаичистов продолжают восстанавливать стелу-панно «Радость труда». Специалисты работали даже во время новогодних каникул.

По информации городской администрации, с 1 по 8 января 2023 года художники Тольяттинского государственного университета выкладывали фрагменты монументального памятника, созданного еще в период советской власти. Специалисты планируют восстановить около 200 квадратных метров утраченных фрагментов произведения.

Реконструкцию стелы-панно начали еще в конце августа прошлого года. Произведение было установлено в 1977-1978 гг. Автором является московский художник Юрий Королев. Памятник выложен на бетонной плите, на гранях которой изобразили сцены трудовой жизни людей.

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