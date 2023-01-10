Самарцев приглашают на спектакль «Человек из Подольска» 15 января 2023 года

Спектакль является лауреатом премии "Золотая Маска" 2018 года / Фото: theater-samara.ru

Жителей Самары приглашают на спектакль «Человек из Подольска». Автор пьесы, которая в 2018 году получила премию «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа драматурга», — Дмитрий Данилов.

В пьесе всего пять действующих персонажей: человек из Подольска, человек из Мытищ, двое мужчин-полицейских и одна женщина-полицейский. Главный герой — простой парень из подмосковного Подольска, который попадает в полицейский участок. Молодой человек не понимает, как он там оказался, ведь он абсолютно законопослушный человек. Не курит, не пьет и никого не трогает.

Правоохранители же хотят выяснить, почему парень плохо знает свой родной город и почему не видит среднерусских красот, которые неоднократно воспевали классики. В какой-то момент допрос превращается в абсурдное действо.

Спектакль «Человек из Подольска» можно будет увидеть в воскресенье, 15 января 2023 года. Его покажет театр «Самарская площадь» (ул. Садовая, 231). Начало в 18:00.

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