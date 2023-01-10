В Самарской области в 2023 году продолжится ремонт трассы Осинки – Приволжье

Трасса проходит через три муниципалитета. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В 2023 году в Самарской области продолжится ремонт трассы Осинки – Приволжье. Работы на объекте стартуют 1 апреля на участке км 45+000 - км 63+400. Об этом сообщили в региональном правительстве.

– Рабочие уложат новое покрытие, укрепят обочины, устроят тротуары и автобусные павильоны. Также будут отремонтированы водопропускные трубы, установлены дорожные знаки, барьеры и освещение, – рассказали областные власти.

Трасса Осинки – Приволжье проходит сразу через три района: Безенчукский, Хворостянский и Приволжский. Ремонт здесь ведется не первый год. Так, в 2018-2019 годы было обновлено 14 км дороги. В 2020 году к ним добавились еще 21,9 км. Работы велись и в 2021 году: тогда ремонтом был охвачен участок с 28 по 45 км.

В текущем году завершить обновление объекта планируется к 1 октября.

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