В декабре Сбер выдал рекордный объем ипотеки

В конце декабря банк также установил рекорд по количеству ипотечных выдач в день. Об этом сообщила пресс-служба финансово-кредитного учреждения.

В декабре темпы выдачи ипотеки ускорились — сказались ожидаемые изменения условий господдержки с 2023 года, отмечают аналитики Домклик. 29 декабря был установлен рекорд по выдачам ипотеки — количество сделок в день впервые превысило 6100 (из них по «Господдержке» 1900 сделок).

По данным аналитиков Домклик, в последний месяц 2022 года клиенты банка оформили жилищных кредитов более чем на 382 млрд рублей. Из них на вторичное жилье пришлось 218 млрд рублей, на первичное — 141 млрд, а на индивидуальное жилищное строительство — более 17 млрд.