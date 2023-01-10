В Самаре заведующий аптекой сможет заработать до 125 тысяч рублей

Специалисты рассказали, сколько могут получать заведующие аптекой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре специалисты рассказали, сколько могут зарабатывать заведующие аптекой. Эксперты изучили предложения работодателей и ожидания претендентов.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, зарплатный максимум для заведующего аптекой в Москве составит 220 тысяч рублей, в Санкт-Петербурге – 200 тысяч рублей, в Самаре – 125 тысяч рублей. Оказалось, что самым востребованным на рынке труда является кандидат с высшим фармацевтическим образованием и стажем работы от 2 лет. При этом, средняя зарплата составляет – 75 тысяч рублей.

Отмечают, от 37 до 43 тысяч рублей может получать сотрудник, имеющий среднее образование и сертификат фармацевта или провизора. От 50 до 85 тысяч рублей могут заработать соискатели с опытом работы заведующим от 2-х лет и сертификатом специальности «Управление и экономика фармации».

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